В США признали, что удары ATACMS по России ничего не поменяют

Украина после разрешения президента США Джо Байдена наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории не получит достаточное количество этих ракет, это решение не изменит ход конфликта. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«На самом деле Украина не получит достаточного количества ATACMS, чтобы изменить ход войны», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что даже если Киев сможет нанести удар вглубь России, это не приведет к мгновенным переменам на поле боя.

Кроме того, по оценке аналитиков из США, российские аэродромы, находящиеся в зоне досягаемости для ракет ATACMS, были эвакуированы вглубь территории России.

Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее стало известно, когда США проинформировали Киев о разрешении наносить удары вглубь России.