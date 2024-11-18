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Песков прокомментировал сообщения о решении США разрешить удары по РФ ATACMS

Песков: пока о разрешении США на удары вглубь РФ ATACMS писали только СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о наличии официальных подтверждений предоставления США разрешения Украине на удары вглубь РФ дальнобойными ракетами ATACMS.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы еще подлить масла в огонь и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг этого конфликта», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

17 ноября The New York Post писала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал удары Украины по России ракетами ATACMS.

Официального подтверждения эти данные не получили, однако в РФ осудили такое решение действующего президента США. После этого агентство Reuters писало, что Украина нанесет первые удары ATACMS по Курской области в ближайшие дни.

Ранее политолог допустил ассиметричный ответ Москвы на удары ATACMS вглубь РФ.

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