Политолог допустил ассиметричный ответ Москвы на удары ATACMS вглубь РФ

Политический обозреватель Константин Двинский прокомментировал новость о том, что действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России. Слова эксперта цитирует Tsargrad.tv со ссылкой на его Telegram-канал.

Политолог допустил, что РФ может ответить на подобные атаки ассиметрично, к примеру, начав поставки вооружений ближневосточным военизированным формированиям, которые ведут прямую борьбу против армии США.

«Причем речь идет не только о хуситах. Американские военные базы в регионе уязвимы и не уничтожены лишь потому, что у противостоящих им группировок нет практически никакого серьезного оснащения. Даже обстрел баз еще советскими «Мста-Б» приведет к серьезным последствиям», — отметил Двинский.

Кроме того, по его мнению, ответом может стать реальный ввод северокорейских солдат в зону боевых действий. Для украинских войск это будет серьезным ударом, поскольку они испытывают проблемы с численностью и качеством личного состава, пояснил аналитик.

О решении Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять КНДР, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Белый дом, Пентагон и Байден при этом отказались комментировать сообщение издания.

Ранее военный эксперт призвал не недооценивать ракеты ATACMS.