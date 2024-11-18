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Боррель заявил о поддержке решения США об ударах вглубь России

Боррель: отмена ограничений на удары вглубь России будет обсуждаться в рамках ЕС

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что изначально поддерживал идею разрешить Киеву удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Борреля, соответствующий вопрос будет на повестке дня на совете глав МИД стран ЕС в понедельник, 18 ноября.

До этого экс-морпех США Скотт Риттер заявлял, что избранному президенту США Дональду Трампу необходимо вмешаться в ситуацию с разрешением Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS, поскольку реализация такого шага фатальна.

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать Северной Корее понять, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Байден разрешил бить вглубь России.

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