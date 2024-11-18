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Во Франции рассказали о «политике выжженной земли» Байдена

Дюпон-Эньян: Байден проводит политику выжженной земли решением по ATACMS

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John Hamilton/AP

Разрешение США наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России является «политикой выжженной земли», которую проводит президент Джо Байден. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян.

«Байден проводит политику выжженной земли, санкционируя удары по России с помощью американских ракет дальнего радиуса действия», — подчеркнул он.

Как отметил Дюпон-Эньян, соответствующий шаг Байдена является «бессмысленной эскалацией» в преддверии прихода к власти в США новой администрации избранного президента Дональда Трампа.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что сторонники продолжения конфликта на Украине в США и Евросоюзе готовы пойти на расширение военных действий на весь мир.

Первой о решении действующего президента США Джо Байдена позволить Украине бить по России ракетами ATACMS написала газета The New York Times. По словам ее источников, этот шаг стал ответной мерой на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне СВО солдат Северной Кореи. Он должен дать понять КНДР, что северокорейские военные в опасности и отправлять свои войска в зону конфликта Пхеньяну больше не следует. Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее в США признали, что удары ATACMS по России ничего не поменяют.

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