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В Турции рассказали об основной повестке Эрдогана на G20

РИА: Эрдоган на G20 хочет добиться прекращения огня на Украине

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Depo/Global Look Press

Урегулирование российско-украинского конфликта будет приоритетом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Об этом заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

«Тема урегулирования на Украине входит в основную повестку переговоров президента Турции с мировыми лидерами на всех международных площадках, в том числе и на G20 в Бразилии», — сказал он, отметив, что это приоритет во внешней политике Анкары.

По его словам, главная задача Эрдогана — остановить боевые действия и добиться устойчивого прекращения огня.

18 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Турции на встрече лидеров G20 в Рио-де-Жанейро намерен предложить свой план заморозки конфликта на Украине, который предполагает создание демилитаризованной зоны в Донбассе, а также приостановку рассмотрения вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, чтобы принять участие в саммите G20, который состоится 18-19 ноября.

Ранее сообщалось, что Аргентина пригрозила заблокировать коммюнике саммита G20 в Бразилии.

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