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Эрдоган хочет представить свой план урегулирования конфликта на Украине

Bloomberg: Эрдоган на встрече G20 предложит план решения конфликта на Украине

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров государств G20 в Рио-де-Жанейро намерен предложить свой план заморозки конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Он собирается представить свое предложение о заморозке конфликта на нынешних условиях, когда лидеры Группы 20 встретятся в Рио-де-Жанейро в понедельник», — говорится в сообщении издания.

По данным Bloomberg, Эрдоган намерен предложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки России.

Кроме того, турецкое предложение предусматривает создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Эрдоган, как ожидается, предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии и обеспечить Украине западные военные поставки в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО.

Турецкие чиновники признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но они считают, что это наиболее реалистичный подход.

До этого директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг заявлял, что лишь Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может посадить Россию и Украину за стол переговоров.

Ранее дипломат перечислила самых активных поставщиков дронов Киеву.

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