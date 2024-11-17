FT: Аргентина грозится заблокировать коммюнике саммита G20 в Бразилии

Власти Аргентины пригрозили заблокировать совместное итоговое коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за несогласия с вопросами налогообложения и гендерного равенства. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Неназванный бразильский чиновник в беседе с газетой заявил, что аргентинское правительство хочет превратить саммит G20 в борьбу между старыми и новыми силами. По его словам, после года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса «они создают проблемы там, где ранее соглашались».

По данным FT, дипломаты также пытаются достичь консенсуса по финансированию проектов по борьбе с изменением климата и геополитическим проблемам, включая конфликт на Украине и обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

Отмечается, что позиция президента Аргентины Хавьера Милея по вопросу экологии на фоне избрания президентом США Дональда Трампа вызывает обеспокоенность у западных дипломатов. Они опасаются, что другие консервативные лидеры могут отказаться от обязательств по борьбе с изменением климата.

Предстоящий саммит G20 пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Ранее в резолюции парламентской двадцатки «забыли» упомянуть Украину.