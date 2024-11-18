Стало известно о «козыре» Трампа на переговорах с Россией

Предметом переговоров по Украине между Россией и США может стать отмена антироссийских санкций, избранный президент Дональд Трамп будет использовать этот вопрос как козырь при решении конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

«Безусловно, отмена санкций станет пунктом на каком-то этапе переговоров (по Украине. — Прим. ред.)», — отметил он.

По словам Латифоглу, соответствующий шаг может произойти не сразу, поскольку Трампу нужно прекращение огня на Украине. Будущий американский президент будет использовать вопрос об отмене санкций против России как свой козырь, считает эксперт.

До этого директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг заявлял, что только Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может посадить Россию и Украину за стол переговоров.

При этом соратник Трампа не ответил на вопрос журналистов, были ли избранный президент и его будущие советники по национальной безопасности заранее проинформированы о решении действующего главы государства Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары американскими ракетами по территории России.

18 ноября сообщалось, что Вашингтон несколько месяцев рассматривал возможность дать разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Ранее американский миллиардер обвинил Байдена в эскалации конфликта на Украине.