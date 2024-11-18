Лишь Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может посадить Россию и Украину за стол переговоров. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг.

Чунг напомнил слова Трампа о том, что он является единственным человеком, который может сблизить Москву и Киев для прекращения конфликта и достижения мира.

При этом соратник Трампа не ответил на вопрос журналистов, были ли избранный президент и его будущие советники по национальной безопасности заранее проинформированы о решении действующего главы государства Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары американскими ракетами по территории России.

18 ноября сообщалось, что Вашингтон несколько месяцев рассматривал возможность дать разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Ранее американский миллиардер обвинил Байдена в эскалации конфликта на Украине.