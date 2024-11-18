Американский миллиардер обвинил Байдена в эскалации конфликта на Украине

Президент США Джо Байден обостряет военный конфликт на Украине, разрешив Киеву использовать американские баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Что делает Байден в последние два месяца на посту (президента США. — «Газета.Ru»)? Масштабно обостряет (конфликт на Украине. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Сакс.

Миллиардер отметил, что избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года, получил «мандат на завершение войны на Украине». Сакс не исключает, что цель Байдена — «оставить Трампу худшую ситуацию».

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В команде Трампа заявили, что избранный президент может пересмотреть решение действующего главы государства по разрешению Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России.

Ранее в Госдуме рассказали, как разрешение Украине бить вглубь России повлияет на США.