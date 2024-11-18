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Стало известно, когда США проинформировали Киев о разрешении наносить удары вглубь России

Axios: США сообщили Киеву о разрешении ударов вглубь РФ около трех дней назад

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U.S. Army/AP

Власти Соединенных Штатов примерно три дня назад проинформировали Украину о решении разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает портал Axios.

По словам собеседника издания, информация о решении президента США Байдена была передана руководству Украины около трех дней назад. При этом разрешение на использование украинской армией американских ракет ATACMS распространяется лишь на Курскую область.

18 ноября депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президента США Джо Байдена необходимо срочно отстранить от власти, иначе его решения могут привести мир к непоправимым последствиям.

Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее Мадуро сравнил с безумием решение применять дальнобойные ракеты против России.

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Атаки на Курскую область
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