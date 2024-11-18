Мадуро сравнил с безумием решение применять дальнобойные ракеты против России

Решение Вашингтона, Лондона и Парижа применять западные баллистические ракеты для ударов вглубь российской территории является безумием. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television, передает ТАСС.

«Американский империализм вошел в фазу безумия и мести», — отметил он.

В своем выступлении Мадуро назвал Россию сестрой Венесуэлы.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По информации Le Figaro, Франция и Британия разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Эти ракеты являются совместной разработкой Британии и Франции и поставлялись Украине для противостояния в вооруженном конфликте против России.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в команде Трампа оценили разрешение Байдена бить ATACMS по России.