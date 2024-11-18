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Трамп предложил Брендана Карра на пост главы Федеральной комиссии по связи

Трамп выбрал Брендана Карра председателем Федеральной комиссии по связи

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Brian Snyder/Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул на пост главы Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра — одного из членов руководства этого госрегулятора. Об этом сообщает ТАСС.

«Карр — борец за свободу слова», — охарактеризовал его Трамп.

По словам избранного президента, Карр сражается против ограничений, которые «подавляют свободы американцев» и тормозят экономику.

Среди задач Федеральной комиссии по связи — применение американских законов в области коммуникаций, регулирование использования теле- и радиоэфира, а также средств связи в стране, включая интернет.

Карр окончил Университет Джорджтауна, с 2012 года работает в Федеральной комиссии по связи и занимал в том числе пост советника Аджита Пая.

До этого сообщалось, что в минюсте США назвали безумием решение избранного президента США Дональда Трампа назначить Мэтта Гетца главой ведомства и генеральным прокурором.

Ранее Трамп не исключил смену кандидата на ключевой пост.

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