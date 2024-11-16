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Лидеры стран G7 заявили о продолжении политики нанесения ущерба России

Страны G7 продолжат политику нанесения ущерба России через санкции

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Лидеры стран G7 подтвердили приверженность политике «нанесения ущерба России через санкции». Об этом сообщает РИА Новости.

«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — говорится в совместном заявлении лидеров «семерки».

В состав неформального международного клуба G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США . До 2014 года «семерка» была «восьмеркой» и включала Россию.

16 ноября лидеры G7 сделали заявление об Украине, в котором подтвердили свои намерения поддерживать ее «столько, сколько это потребуется».

При этом общеизвестно, что в скором времени политика США в отношении украинского кризиса может измениться: избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз заявлял о своем стремлении завершить конфликт путем переговоров.

Его инаугурация состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Китае обвинили G7 в обострении конфликта на Украине.

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