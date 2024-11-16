Лидеры стран G7 заявили о продолжении политики нанесения ущерба России

Лидеры стран G7 подтвердили приверженность политике «нанесения ущерба России через санкции». Об этом сообщает РИА Новости.
«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — говорится в совместном заявлении лидеров «семерки».
В состав неформального международного клуба G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США . До 2014 года «семерка» была «восьмеркой» и включала Россию.
16 ноября лидеры G7 сделали заявление об Украине, в котором подтвердили свои намерения поддерживать ее «столько, сколько это потребуется».
При этом общеизвестно, что в скором времени политика США в отношении украинского кризиса может измениться: избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз заявлял о своем стремлении завершить конфликт путем переговоров.
Его инаугурация состоится 20 января 2025 года.
Ранее в Китае обвинили G7 в обострении конфликта на Украине.