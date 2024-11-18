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В Госдуме рассказали, как разрешение Украине бить вглубь России повлияет на США

Шхагошев: разрешение бить вглубь России не позволит мирно передать власть Трампу

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Emily Elconin/Reuters

Мирная передача власти в США может не состояться, если нынешняя администрация Белого дома официально подтвердит разрешение Киеву на применение американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости.

«Если Белый дом официально подтвердит разрешение на дальнобойные ракеты, это означает, что мирной передачи власти в США не состоится», — спрогнозировал депутат.

Такое решение может повысить и усложнить ответственность избранного президента США Дональда Трампа и ускорить принятие республиканцами стратегического решения по Украине, добавил Шхагошев.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В команде Трампа заявили, что избранный президент может пересмотреть решение действующего главы государства по разрешению Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России.

Ранее Песков сообщил, что Путин и военные знают, как ответить на удары оружием Запада по территории РФ.

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