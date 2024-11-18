В Польше рассказали о судьбе здания российского консульства

Генеральное консульство России в Познани/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Здание российского консульства в Познани могут передать в распоряжение Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Договор аренды этой недвижимости истекает в конце этого месяца. Сейчас речь идет о десятке дней. Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сикорский добавил, что власти Польши «посмотрели бы с величайшей симпатией» на просьбу передать Украине здание российского консульства.

В конце октября министерство иностранных дел Польши отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани. Сикорский обосновал решение тем, что Россия, по утверждению Варшавы, ведет против западных стран «гибридную войну», а также якобы стоит за попытками осуществить диверсии на польской территории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение МИД Польши, заявила, что Россия в сжатые сроки проработает ответ.

Ранее президент Польши поставил под сомнение решение МИД закрыть генконсульство России.