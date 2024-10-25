МИД РФ в сжатые сроки подготовит ответ на закрытие генконсульства в Польше

Генеральное консульство России в Познани/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россия в сжатые сроки проработает ответ Польше на закрытие генконсульства в Познани. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Ответ будет проработан со всеми соответствующими ведомствами. Естественно, этот ответ будет разработан, как и другие ответы, в достаточно сжатые сроки», — сказала Захарова.

22 октября глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что министерство отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани. В дипведомстве считают, что на территории страны и по всей Европе злоумышленники готовили диверсии по заданию российских спецслужб.

24 октября стало известно, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу.

Россия пообещала дать «болезненный ответ» Варшаве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Польши выступил с резким обвинением в адрес России.