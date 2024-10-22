У консульства России в польской Познани отозвали разрешение на работу

Министерство иностранных дел Польши отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу польского МИД Радослава Сикорского.

«Я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской Федерации в Познани. Персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно», — заявил министр.

Он обосновал свое решение тем, что Россия, по утверждению Варшавы, ведет против западных стран, включая Польшу, «гибридную войну», а также якобы стоит за попытками осуществить диверсии на польской территории.

21 октября Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве «по указанию российских спецслужб». Кроме того, он обвинил Россию в подготовке схожих действий на территории Европы. Министр также пообещал, что 23 октября будет озвучено решение министерства иностранных дел, касающееся этого инцидента.

Ранее МИД Польши рассказал о возможной ликвидации Института национальной памяти в стране.