Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У консульства России в польской Познани отозвали разрешение на работу

Сотрудников консульства РФ в Познани признают нежелательными лицами в Польше

close
Depositphotos

Министерство иностранных дел Польши отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу польского МИД Радослава Сикорского.

«Я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской Федерации в Познани. Персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно», — заявил министр.

Он обосновал свое решение тем, что Россия, по утверждению Варшавы, ведет против западных стран, включая Польшу, «гибридную войну», а также якобы стоит за попытками осуществить диверсии на польской территории.

21 октября Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве «по указанию российских спецслужб». Кроме того, он обвинил Россию в подготовке схожих действий на территории Европы. Министр также пообещал, что 23 октября будет озвучено решение министерства иностранных дел, касающееся этого инцидента.

Ранее МИД Польши рассказал о возможной ликвидации Института национальной памяти в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами