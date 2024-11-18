В Раде призвали учесть позицию Трампа после разрешения бить ATACMS по РФ

Украинскому правительству следует учесть позицию избранного президента США Дональда Трампа после сообщения о разрешении применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Мы на такой сложной растяжке находимся, что прямо сейчас нужно быть невероятно осторожными. Иначе будет беда», — написал Гончаренко.

Вечером 17 октября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по России. По данным издания, скорее всего, ракеты с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил украинской армии в Курской области.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя подобные сообщения, заявил, что решение Запада может обернуться для Украины потерей государственности.

Ранее в Госдуме заявили, что разрешение США на удары ATACMS по РФ повлечет самый жесткий ответ.