Рогов осудил Байдена за разрешение бить ATACMS по России

Президент США Джо Байден провоцирует третью мировую войну, разрешая Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Глобалисты — представители так называемого «глубинного государства», прикрываясь Байденом, [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [премьер-министром Великобритании Киром] Стармером, делают все, чтобы руками [президента Украины Владимира] Зеленского максимально разжечь конфликт и не дать найти точки соприкосновения для установления мира», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что подобными решениями Байден и его союзники лишают избранного президента США Дональда Трампа возможности завершить конфликт на Украине, а также нормализовать отношения с Россией.

Вечером 17 октября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, скорее всего, ракеты с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил украинской армии в Курской области.

Вслед за США аналогичное решение приняли Франция и Британия. Как сообщает газета Le Figaro, власти стран разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.

Ранее в команде Трампа оценили разрешение Байдена бить ATACMS по России.