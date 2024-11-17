На Западе заявили, что разрешение бить ATACMS по РФ вряд ли учтет запросы Киева

Разрешение США применять Украиной ракеты ATACMS для ударов по территории России вряд ли учитывает все пожелания Киева. К такому мнению пришло агентство Bloomberg.

«Любое разрешение, если оно будет предоставлено, вряд ли зайдет так далеко, как запросила Украина», — говорится в материале.

Авторы отметили, что разрешение на удары может распространиться только на боевые действия в Курской области. Однако все детали решения администрация Белого дома не раскрывает, подчеркнуло агентство.

Вечером 17 октября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, скорее всего, ракеты с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил украинской армии в Курской области.

Вслед за США аналогичное решение приняли Франция и Британия. Как сообщает газета Le Figaro, власти стран разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.

Ранее в США заявили о попытке Байдена устроить третью мировую войну.