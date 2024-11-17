Макрон рассказал, когда созвонится с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон допустил, что проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает BFMTV.

Лидер Франции не исключил, что созвонится с президентом РФ, когда контекст будет подходящим и «появятся соответствующие условия и обстоятельства». При этом Макрон отметил на фоне последнего «массированного удара» по Украине, что, по его мнению, российский политик не хочет мира и не готов вести переговоры о нем.

«Я считаю, ясно, что намерения президента Путина состоят в том, чтобы усилить боевые действия, мы наблюдаем это уже несколько недель», — сказал Макрон.

17 ноября польский премьер Дональд Туск после звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту РФ раскритиковал страны Запада за попытку наладить с российскими властями «телефонную дипломатию». По его словам, никто не остановит Путина телефонными звонками, а «крупнейший» удар по Украине прошлой ночью показал, что такие разговоры не заменят реальную поддержку Киева со стороны Запада.

Ранее Шольц объяснил, почему решил позвонить Путину.