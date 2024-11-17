Названа причина отмены визита президента Израиля в Азербайджан

Причиной отмены визита президента Израиля Ицхака Герцога в Баку стало закрытие Турцией своего воздушного пространства для его самолета. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на израильские и турецкие дипломатические источники.

Накануне стало известно, что поездка президента Ицхака Герцога в Азербайджан в рамках климатического саммита ООН (COP-29) отменена по «соображениям безопасности».

«Истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолету пройти через ее воздушное пространство», — пишет издание.

Израильская газета Yedioth Ahronot со ссылкой на источники также сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили эту новость.

13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара разорвала все отношения с Израилем. По его словам, Турция не станет предпринимать никаких действий для нормализации отношений с Израилем в будущем.

7 октября турецкий лидер заявлял, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер. Поводом для резких высказываний стала годовщина начала конфликта в Газе.

Ранее Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль.