Песков двумя словами описал процесс согласования разговора Путина и Шольца

Кремль достаточно быстро отреагировал на запрос Берлина организовать телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа политиков была согласована «весьма оперативно».

15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. Он назвал переговоры политиков «ящиком Пандоры» и предупредил, что Киеву нужен «реальный мир». В Кремле заявили, что лидеры провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о звонке Макрона Путину.