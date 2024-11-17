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Путин продолжит встречи с лидерами парламентских фракций

Путин на следующей неделе продолжит встречи с лидерами парламентских фракций

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Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин на грядущей неделе продолжит встречи с лидерами парламентских фракций. Об этом корреспондент Павел Зарубин сообщил в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что в графике главы государства также ожидаются события, приуроченные ко Дню работника налоговых органов и ко Дню работника транспорта.

Также в телепередаче пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил Павлу Зарубину, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем подтвердил наличие глубоких разногласий в позициях России и Германии. По его словам, разговор лидеров двух стран касался ситуации на Украине. Эта часть беседы был детальной и откровенной, однако говорить о совпадении мнений не приходится, отметил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Зеленский просил Шольца не звонить Путину.

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