Путин продолжит встречи с лидерами парламентских фракций

Президент Российской Федерации Владимир Путин на грядущей неделе продолжит встречи с лидерами парламентских фракций. Об этом корреспондент Павел Зарубин сообщил в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что в графике главы государства также ожидаются события, приуроченные ко Дню работника налоговых органов и ко Дню работника транспорта.

Также в телепередаче пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил Павлу Зарубину, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем подтвердил наличие глубоких разногласий в позициях России и Германии. По его словам, разговор лидеров двух стран касался ситуации на Украине. Эта часть беседы был детальной и откровенной, однако говорить о совпадении мнений не приходится, отметил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Зеленский просил Шольца не звонить Путину.