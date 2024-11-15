Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Шольца

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем подтвердил наличие глубоких разногласий в позициях России и Германии. Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога — он весьма позитивный», — сказал Песков.

По его словам, разговор лидеров двух стран коснулся и ситуации на Украине. Эта часть беседы был детальной и откровенной, однако говорить о совпадении мнений не приходится, отметил официальный представитель Кремля.

5 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее стало известно, что Зеленский просил Шольца не звонить Путину.