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В Кремле назвали газетной уткой публикации о разговоре Путина и Трампа

Песков: публикации о разговоре Путина и Трампа являются газетной уткой

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MGIMO360 TV/YouTube

Публикации о якобы прошедшем разговоре президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа являются газетной уткой. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, соответствующее видео размещено в Telegram-канале последнего.

Газета The Washington Post, ссылаясь на источники, ранее написала, что Путин и Трамп 7 ноября якобы провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. По данным издания, темой обсуждения стало достижение мира в Европе. Кроме того, избранный президент Соединенных Штатов выразил заинтересованность в последующих беседах и скорейшем разрешении конфликта на Украине.

Песков назвал эту информацию «загадочной историей». Американское издание утверждает, что у него есть «железобетонные подтверждения» того, что телефонный разговор лидеров двух стран состоялся, отметил он.

«И что без этого они бы не давали это сообщение. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил? Или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию? Трудно сказать. Но факт остается фактом. Это является ничем более, чем газетной уткой», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков опроверг факт этого телефонного разговора.

Ранее Путин высказался о связях Трампа с РФ.

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