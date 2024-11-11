В Кремле опровергли факт телефонного разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг факт телефонного разговора между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

«Не было разговора», — подчеркнул Песков.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что Владимир Путин и одержавший победу Дональд Трамп 7 ноября провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. По данным издания, темой обсуждения стало достижение мира в Европе. Кроме того, избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах и скорейшем разрешении конфликта на Украине.

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг заявил, что переходная команда избранного президента США не подтверждает и не опровергает информацию о том, что республиканец провел разговор с президентом России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, чем займется Трамп после избрания.