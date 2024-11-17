Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США потребовали от Зеленского вернуть Вашингтону $184 млрд

Риттер: Зеленский должен сидеть и слушать, пока Киев не вернет США $184 млрд

close
Evgeniy Maloletka/AP

Пока президент Украины Владимир Зеленский не вернет Соединенным Штатам $184 млрд, которые были предоставлены Киеву в качестве займов и дотаций, он должен сидеть и слушать, что Вашингтон диктует ему. Об этом заявил военный аналитик и бывший разведчик Корпуса морской пехоты Армии США Скотт Риттер в соцсети Х.

«Выплати нам обратно $184 млрд, Зеленский. Потом Украина снова сможет называться независимой страной», — написал он.

Накануне американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что Зеленский имеет «прекрасное чувство юмора» после его слов о том, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

До этого немецкая газета Welt, ссылаясь на источники в правительственных кругах Украины, сообщила, что Украина стремится в краткие сроки провести встречу Зеленского с избранным лидером Соединенных Штатов, чтобы заручиться его поддержкой и привлечь на свою сторону.

Ранее в офисе Зеленского раскрыли подробности плана стойкости Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами