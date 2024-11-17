Пока президент Украины Владимир Зеленский не вернет Соединенным Штатам $184 млрд, которые были предоставлены Киеву в качестве займов и дотаций, он должен сидеть и слушать, что Вашингтон диктует ему. Об этом заявил военный аналитик и бывший разведчик Корпуса морской пехоты Армии США Скотт Риттер в соцсети Х.

«Выплати нам обратно $184 млрд, Зеленский. Потом Украина снова сможет называться независимой страной», — написал он.

Накануне американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что Зеленский имеет «прекрасное чувство юмора» после его слов о том, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

До этого немецкая газета Welt, ссылаясь на источники в правительственных кругах Украины, сообщила, что Украина стремится в краткие сроки провести встречу Зеленского с избранным лидером Соединенных Штатов, чтобы заручиться его поддержкой и привлечь на свою сторону.

Ранее в офисе Зеленского раскрыли подробности плана стойкости Украины.