Советник Фицо заявил об угрозе нового покушения на премьера Словакии

Угроза нового покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо сохраняется. Об этом заявил в разговоре с ТАСС депутат парламента Словакии, советник главы кабмина Ян Мажгут.

По его словам, политическая и социальная ситуация в республике является очень напряженной, так как в стране есть две группы избирателей, и некоторые из них весьма радикальны.

«Я не хочу об этом говорить прямо, но определенная угроза [покушения на Фицо] и, можно сказать, опасность все же остаются», — заявил парламентарий.

В конце октября Фицо рассказал, что на него пытались совершить повторное покушение на общественном мероприятии, приуроченном к 80-летию Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии.

На премьера Словакии совершили покушение после заседания правительства 15 мая 2024 года: около пяти раз в него выстрелил 71-летний Юрай Цинтула из города Левице — поэт и основатель местного литературного клуба. Главное о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее покушение на Фицо связали с приготовлениями Запада к войне.