Фицо рассказал о еще одном покушении на него

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо пытались совершить повторное покушение на общественном мероприятии, приуроченном к 80-летию Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии. Об этом Фицо заявил в интервью новостному порталу Standard.

Словакций премьер заявил, что инцидент произошел на подготовке к мероприятию — правоохранители задержали вооруженного мужчину, который пытался попасть на праздник.

«Попытки совершить покушение продолжаются <...> Он ненавидит меня из-за моего подхода к решению конфликта на Украине», — заявил Фицо.

На премьера Словакии Фицо совершили покушение после заседания правительства: около пяти раз в него выстрелил 71-летний Юрай Цинтула из города Левице — поэт и основатель местного литературного клуба. Главное о покушении — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о кризисе в работе иностранных спецслужб.

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