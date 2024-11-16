Европейские страны нуждаются в том, чтобы «сбросить цепи», которые связывают их с США. Об этом заявила государственный секретарь Министерства финансов Словакии Дана Мигер в ходе международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, передает ТАСС.

«Мы пытаемся, достаточно сильно бьемся, чтобы сбросить эти цепи, которые нас связывают с США. Это не то будущее, где мы себя видим», — заявила она.

По словам Мигер, существуют вопросы по процессу приема стран в Евросоюз. Глава министерства добавила, что присутствует разница между восточной и западной частью Европы, где есть англосаксы и славянский мир, при этом они «объединяются под зонтиком Европы».

В ходе конференции будут подниматься вопросы общего будущего Европы и Азии.

До этого журнал Foreign Affairs раскрыл причины ухудшения отношений между США и странами глобального Юга. По данным издания, одна из причин заключается в разнице между позициями США по российской операции на Украине и израильской операции в секторе Газа, что стало свидетельством «лицемерия» американского руководства.

Ранее Лавров рассказал о причине «остервенения» США в отношении Китая.