«Приехал предотвратить нехорошие вещи»: герой ДНР Авидзба — о цели визита в Сухум

Герой ДНР Ахра Авидзба, известный под позывным «Абхаз», рассказал «Газете.Ru», что приехал в Сухум поддержать народ и предотвратить «нехорошие вещи».

«Приехал поддержать народ, потому что нас всегда учили — где больше трех абхазов стоит, всегда подойди и спроси, что и как. Поэтому приехал, чтобы стоять среди своего этноса и чтобы предотвратить какие-нибудь нехорошие вещи», — сказал он.

Он отметил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента Абхазии в случае проведения досрочных выборов.

«Баллотироваться не планирую, потому что таких задач от народа я не получал, чтобы представлял их в таком качестве», — пояснил он.

Ахра Авидзба — командир интернациональной бригады «Пятнашка», герой Донецкой народной республики, полковник. Был одним из участников политического кризиса в Абхазии в 2020 году. После победы на президентских выборах Аслана Бжании был назначен его помощником по международным связям. Авидзбу освободили от должности после того, как он на своем автомобиле снес забор на границе с Россией из-за долгой проверки документов. Сам он утверждал, что ушел с поста из-за разочарования курсом нынешнего руководства республики.

11 ноября в Абхазии вспыхнули протесты из-за недовольства местной оппозиции соглашением о российских инвестициях в республику, которое предполагает льготы и меры поддержки для инвесторов из России. Протестующие опасаются, что после принятия закона российский бизнес вытеснит местных из сферы обслуживания и туризма.

Парламент планировал рассмотреть вопрос о ратификации соглашения 15 ноября, но в итоге не утвердил повестку дня. При этом в Сухуме все равно продолжились акции протеста, в которых участвуют несколько тысяч человек. Оппозиция заняла здания парламента и администрации президента, потребовав отставки главы государства.

16 ноября Бжания заявил, что покинет пост, только когда протестующие освободят здание парламента, но при этом пообещал выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах.

Ранее бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».