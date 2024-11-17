Медведев спрогнозировал судьбу инвестиций США в Украину

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что результаты американских инвестиций в Украину ждет так же судьба, что и объекты инфраструктуры страны.

«Материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждет судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару», — сказано в заявлении Медведева.

Утром 17 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, ударам подверглись объекты энергетики по всей Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с Россией.