Североатлантический альянс планирует оказать военную помощь Киеву в таком масштабе, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) были готовы продолжить вести боевые действия в следующем году. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает ТАСС.

«Сегодня все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком состоянии в 2025 году», — сказал он.

Накануне сообщалось, что НАТО не вводит войска на территорию Украины, поскольку у России есть ядерное оружие. Глава военного комитета альянса Роб Бауэр считает, что без ядерного оружия войска НАТО якобы бы уже выгнали Россию с территории Украины.

До этого Медведев, комментируя в своем Telegram-канале ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, заявил, что разрешение Германии на удары Украины дальнобойным оружием вглубь территории России может привести к ядерной войне.

Ранее в Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт.