Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с Россией

Блинкен: НАТО хочет подготовить Киев для продолжения конфликта с РФ в 2025 году

close
Yves Herman/Reuters

Североатлантический альянс планирует оказать военную помощь Киеву в таком масштабе, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) были готовы продолжить вести боевые действия в следующем году. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает ТАСС.

«Сегодня все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком состоянии в 2025 году», — сказал он.

Накануне сообщалось, что НАТО не вводит войска на территорию Украины, поскольку у России есть ядерное оружие. Глава военного комитета альянса Роб Бауэр считает, что без ядерного оружия войска НАТО якобы бы уже выгнали Россию с территории Украины.

До этого Медведев, комментируя в своем Telegram-канале ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, заявил, что разрешение Германии на удары Украины дальнобойным оружием вглубь территории России может привести к ядерной войне.

Ранее в Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами