Медведев припугнул кандидата в канцлеры Германии после слов об ультиматуме России

Разрешение Германии на удары Украины дальнобойным оружием вглубь территории России может привести к ядерной войне. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца.

Поставку дальнобойного оружия Украине Медведев назвал «способом продлить агонию бандеровского режима».

«Вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш президент», — написал он.

10 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить бундестаг.