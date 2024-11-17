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Китай призвал США не использовать безопасность для сдерживания стран

Си Цзиньпин: безопасность нельзя использовать для сдерживания других стран

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Xie Huanchi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу обратил внимание на недопустимость принуждения других государств выбирать между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.

»Китай и США должны всегда учитывать будущее и судьбу человечества, брать на себя ответственность за мир во всем мире», — отметил китайский лидер.

По мнению Си Цзиньпина, две мощнейшие державы должны играть самую активную роль в мировом единении. Переговоры Байдена и Си Цзиньпина в Лиме продлились чуть менее двух часов.

До этого Джо Байден и Си Цзиньпин договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) человеческий контроль над решением по применению ядерного арсенала будет сохранен. Также нынешний глава Белого дома заявил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.

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