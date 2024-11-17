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Си выразил готовность работать с Трампом

Си Цзиньпин заявил Байдену, что готов работать с администрацией Трампа

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Damir Sagolj/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС (форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и проводится с целью развития региональной торговли, облегчения и либерализации капиталовложений) , что готов работать с администрацией его преемника Дональда Трампа. Трансляцию ведет телеканал Sky News.

Си отметил, что Пекин стремится к устойчивому развитию отношений с Вашингтоном.

»Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий», — заявил китайский лидер.

Он заметил, что цель КНР остается неизменной: страна стремится к стабильным, здоровым и устойчивым отношениям с заокеанским партнером.

Саммит АТЭС проходил в столице Перу Лиме 15-16 ноября. Американский президент на два часа опоздал на второй день мероприятия. Байден пропустил круглый стол на мероприятии, вместо него США представлял заместитель советника президента по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

На полях саммита состоялась последняя встреча действующего президента США с главой КНР. В Белом доме заявили, что Байден намерен выразить «глубокую обеспокоенность» поддержкой Пекином Москвы в конфликте на Украине, а также обсудить якобы развертывание северокорейских войск для помощи России. Представитель администрации президента США отметил, что американский президент поднимет вопрос о причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру страны и об активизации военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.

Ранее Пекин выступил против любых контактов США с Тайванем на саммите АТЭС.

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