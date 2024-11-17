Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США и КНР договорились сохранить человеческий контроль в ядерной сфере

Байден и Си Цзиньпин намерены сохранить контроль человека над ядерным оружием

close
Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) человеческий контроль над решением по применению ядерного арсенала будет сохранен. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Сегодня два лидера сделали важный шаг вперед в отношении безопасности и риска ИИ», — отметил он.

Салливан уточнил, что Байден и Си Цзиньпин пришли к единому мнению о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия. Он добавил, что это первое заявление двух держав о пересечении ИИ и ядерной доктрины. По его мнению, это является отражением того, что даже при оборонной конкуренции между США и КНР, главы государств не забывают об управлении рисками.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.

До этого Байден заявил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами