США и КНР договорились сохранить человеческий контроль в ядерной сфере

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) человеческий контроль над решением по применению ядерного арсенала будет сохранен. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Сегодня два лидера сделали важный шаг вперед в отношении безопасности и риска ИИ», — отметил он.

Салливан уточнил, что Байден и Си Цзиньпин пришли к единому мнению о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия. Он добавил, что это первое заявление двух держав о пересечении ИИ и ядерной доктрины. По его мнению, это является отражением того, что даже при оборонной конкуренции между США и КНР, главы государств не забывают об управлении рисками.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.

До этого Байден заявил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.