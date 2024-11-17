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Си Цзиньпин счел важным сотрудничество КНР и США по глобальным вопросам

Си Цзиньпин: КНР и США должны сотрудничать по острым международным вопросам

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Alex Brandon/AP

Китай и США должны совместно решать острые глобальные проблемы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭСЮ передает ТАСС.

Китайский лидер перечислил такие важные сферы, как контроль над наркотиками, борьбу с изменением климата. Он добавил, что Пекин и Вашингтон должны расширить «повестку взаимодействия». Си Цзиньпин напомнил и все возрастающем влиянии искусственного интеллекта.

В Перу Байден и Си Цзиньпин договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) человеческий контроль над решением по применению ядерного арсенала будет сохранен. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

До этого Джо Байден и Си Цзиньпин договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) человеческий контроль над решением по применению ядерного арсенала будет сохранен. Также нынешний глава Белого дома заявил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.

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