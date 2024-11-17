Си Цзиньпин и Байден сочли глубокой встречу на полях саммита АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден назвали свою встречу на полях саммита АТЭС в Лиме глубокой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

«Лидеры двух стран считают, что их встреча была откровенной», — говорится в коммюнике МИД КНР по итогам переговоров.

Отмечается, что они выразили готовность продолжать поддерживать взаимодействие и контакты.

Цзиньпин также напомнил, что сегодня соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи.

До этого Джо Байден и Си Цзиньпин договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) человеческий контроль над решением по применению ядерного арсенала будет сохранен. Также нынешний глава Белого дома заявил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.