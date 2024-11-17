Си Цзиньпин высказался о соперничестве крупных держав

Сегодня соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Перу, передает РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас ситуация в мире неустойчивая, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами.

«Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи», — сказал Си Цзиньпин.

По его мнению, совместно преодолеть трудности можно лишь благодаря «сплочению и сотрудничеству».

Китайский лидер обратил внимание, что развитие отношений США и КНР связано с судьбой человечества.

До этого Джо Байден и Си Цзиньпин договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) человеческий контроль над решением по применению ядерного арсенала будет сохранен. Также нынешний глава Белого дома заявил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.