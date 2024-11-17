Сестра Ким Чен Ына заявила, что листовки Южной Кореи «неинтересны даже собакам»

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера Корейской народной демократической республики (КНДР) Ким Чен Ына Ким Ё Чжон резко осудила действия Южной Кореи, сообщив об очередном распространении агитационных материалов вблизи границы. Ее слова приводит агентство ЦТАК.

«Во многие районы вблизи пограничной линии на юге и даже в глубине страны 16 ноября были разбросаны различные политические агитационные листовки и вещи подонков из Республики Корея», — заявила Ким Ё Чжон.

Сестра северокорейского лидера назвала действия Южной Кореи «постыдной провокацией», указав, что такие шаги игнорируют неоднократные предупреждения КНДР. Она сравнила ситуацию с «загрязнением чистой территории грязным мусором», подчеркнув, что «предел терпению народа» наступил. По словам сестры лидера КНДР, северокорейские органы безопасности приступили к поискам, сбору и уничтожению материалов, оцепив зоны их обнаружения.

«Вряд ли найдется такой хозяин, кто не возмущается непрерывным разбрасыванием на чисто убранный двор своего дома грязного мусора, которым не интересуются даже собачонки», — заключила Ким Ё Чжон.

13 октября Ким Ё Чжон заявила, что Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи.

9 октября сообщалось, что власти Северной Кореи намерены укрепить границу с южным соседом «прочными оборонительными сооружениями», соответствующее уведомление было отправлено в США.

Ранее Пхеньян пригрозил Сеулу войной.