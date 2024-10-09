КНДР создаст «прочные оборонительные сооружения» на границе с Южной Кореей

Власти Северной Кореи намерены укрепить границу с Южной Кореей «прочными оборонительными сооружениями», соответствующее уведомление было отправлено в США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«С 9 октября начнется полное перекрытие автомобильных и железных дорог в районе, находящемся рядом с Республикой Корея, (начнется работа по. – Прим. ред.) укреплению (границы. – Прим. ред.) прочными оборонительными сооружениями», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что соответствующее решение по укреплению границы с Южной Кореей стало необходимой мерой самозащиты, «сдерживания войны и обеспечения безопасности» КНДР.

Как сообщает ЦТАК, в связи со строительством укреплений на границе, продолжающимся в «чувствительном районе», военные КНДР направили телефонное уведомление США об укреплении границы.

До этого сообщалось, что академия национальной обороны КНДР провела контрольные стрельбы снарядов калибра 240 мм для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее в КНДР прошли учения по нанесению условного ядерного удара.