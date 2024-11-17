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Си Цзиньпин назвал условие регресса отношений США и Китая

Си Цзиньпин: отношения США и КНР могут столкнуться с регрессом

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Xie Huanchi/Global Look Press

Если Китай и Соединенные Штаты Америки будут рассматривать друг друга в качестве вражеской стороны, то отношения двух государств столкнутся с регрессом. Об этом заявил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости.

»«Если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития», — заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин добавил, что в случае, если два государства будут относиться друг к другу как к противникам, а также будут принимать участие в недобросовестной конкуренции, китайско-американские отношения могут столкнуться с различными затруднениями, которые в итоге приведут к регрессу.

Незадолго до этого Байден заявил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества. По мнению американского президента, две страны «не могут допустить, чтобы соперничество переросло в конфликт».

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.

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