Орбан обратился к правым партиям Европы с просьбой по Украине

Правые партии, которые одержали в этом году победы на выборах в ряде государств Евросоюза, должны занять жесткую позицию против продолжения военного конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Париже на первой генеральной ассамблее партийного альянса «Патриоты Европы», его цитирует венгерское агентство MTI.

«Мы должны твердо заявить: нет гендерной пропаганде, нет войне на Украине, нет миграции», — заявил Орбан.

Глава венгерского правительства добавил, что роль Запада в мире «неизбежно и неоспоримо изменилась». По мнению Орбана, отношения руководства Европы с руководством США также меняются, в настоящее время в Евросоюзе «царит новая политическая реальность».

Орбан также отметил, что после успеха правых партий на выборах в Европарламент, а также на выборах в Нидерландах, Австрии и Чехии патриотические силы находятся на пути к тому, чтобы «стать большинством во всем мире». Также в качестве аргумента глава венгерского правительства привел недавнюю победу на выборах американского президента Дональда Трампа.

Также венгерский премьер-министр заявил, что Европейскому союзу нужно пересмотреть санкции против РФ, так как они поддерживают высокие цены на энергоносители, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока.

12 ноября британское интернет-издание The Independent писало, что Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством Трампа.

Ранее в США заявили о невозможности спасти Украину.