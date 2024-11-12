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В США заявили о невозможности спасти Украину

Экс-разведчик США Риттер: Украина проиграла в конфликте, ее уже ничто не спасет

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, ее невозможно спасти. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

«Чем быстрее Киев это осознает, тем быстрее приспособится к этой реальности, добиваясь такого завершения конфликта, которое сохранит как можно больше территорий и жизней», — сказал он.

Риттер указал на отчаяние Украины, которое выражается в «мирном плане» лидера страны Владимира Зеленского. Эксперт назвал этот план фантазией и подчеркнул, что его никто не поддерживает.

В конце октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны проигрывают войну на Украине, но они до сих пор не хотят ее прекращать и признавать свою неудачу. Он добавил, что его страна не планирует втягиваться в конфликт, несмотря на оказываемое на нее давление.

Ранее в Guardian рассказали, как поражение Украины отразится на США.

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