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Стало известно, кто может остановить западную помощь Украине

The Independent: Трамп, Орбан и папа Франциск остановят западную помощь Украине

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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

В публикации отмечается, что остановить помощь Украине могут Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Римский Франциск.

Издание подчеркивает, что в последние годы Венгрия была практически одна среди своих соседей, желающая прекратить российско-украинский конфликт. Франциск был единственным, кто разделял точку зрения Венгрии, говорится в публикации.

Взгляды Трампа совпадают с Будапештом по ряду проблем, в том числе в вопросах мира, поэтому появились новые возможности для сотрудничества, отмечает издание.

До этого военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США Марк Вояджер заявил, что Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева путем угроз сокращения «важнейшей помощи».

Ранее президент Финляндии оценил позицию Трампа по конфликту на Украине.

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