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В бундестаге назвали страхом звонок Шольца Путину

Депутат бундестага Гизи: Шольц позвонил Путину из страха перед Трампом

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Global Look Press/РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину из-за страха перед мирным планом по Украине избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи в социальной сети X.

«Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», — заявил политик.

Гизи добавил, что главе немецкого правительства «следовало гораздо раньше обратиться к Москве с мирными предложениями», поскольку тогда можно было предотвратить неприятные последствия для киевского режима. Однако, есть вероятность, что «уже стало слишком поздно», считает политик.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал российского лидера к возобновлению диалога «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время Шольц предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее Трюдо отреагировал на звонок Шольца Путину.

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